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Hatay'da bir şahıs aracına havlayan köpeğe sokak ortasında kurşun yağdırdı

Hatay'da bir şahıs aracına havlayan köpeğe sokak ortasında kurşun yağdırdı Hatay'da bir şahsın aracına havlayan köpeğe çevrede çocukların olduğu esnada kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.