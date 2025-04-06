İHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde otomobilin ilerlediği esnada bir köpek araca koşarak havlamaya başladı.
Köpeğin otomobile havladığını gören sürücü, aracı durdurup elindeki silahla köpeğe doğru giderek ateş etti.
TELEF OLDU
Köpeğin telef oluğu olayda anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin vurulduğu esnada yoldan 2 çocuğun geçtiği görüldü.
Çocukları korku dolu anlar yaşayan anne Hatice Tuzsuz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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