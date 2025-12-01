Abone ol: Google News

Hatay'da demir rulo yüklü dorse, ikiye ayrıldı

Hatay’da demir yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken ikiye ayrıldı; düşen demirler çevreye zarar vermezken, dorsenin arka kısmı şaha kalktı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 21:56
  • Hatay'da demir yüklü bir tırın dorsesi seyir halindeyken ikiye ayrıldı.
  • Dorseden düşen demir rulolar çevreye zarar vermeden yola saçıldı ve şaha kalkan arka kısım ilginç görüntüler yarattı.
  • Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve araç ile demir rulolar kaldırıldı.

Payas-Dörtyol arasındaki D-81 karayolunda, S.S. yönetimindeki 33 NIV 37 plakalı demir rulo yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı.

DÜŞEN RULOLAR, YOLA SAÇILDI

Kaza sonucu dorseden düşen demir rulolar yola saçılırken, dorsenin arka kısmı şaha kalktı. İlginç görüntüler oluşturdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra araç ve demir rulolar yoldan kaldırıldı.

