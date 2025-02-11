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İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler kısa sürede bölgeye ulaşıp yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülse de konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.