Hatay’da fırtına: Tırlar yola devrildi

Hatay’ın İskenderun ve Payas ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına, ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle Hatay-Ceyhan karayolunda görüş mesafesi düştü ve araç kontrolü zorlaştı.

KONTROLDEN ÇIKAN TIRLAR DEVRİLDİ

Fırtınanın etkisiyle seyir halindeki bazı tırlar kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazalarda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Devrilen tırların bulunduğu noktada güvenlik önlemleri alındı ve trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.