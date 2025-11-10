Hatay'da hurdalık alanda korkutan yangın

- Hatay Kırıkhan'da hurdalık alanda yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri hızla müdahale edip yangını söndürdü.
- Yangın, işçilerin 112 Acil'e bildirmesiyle kontrol altına alındı.
Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi’nde bulunan Hurdacılar Sitesi’nde, hurdalık alanda yangın çıktı.
Yangını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ
Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.