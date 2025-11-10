Abone ol: Google News

Hatay'da hurdalık alanda korkutan yangın

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 10:58
  • Hatay Kırıkhan'da hurdalık alanda yangın çıktı.
  • İtfaiye ekipleri hızla müdahale edip yangını söndürdü.
  • Yangın, işçilerin 112 Acil'e bildirmesiyle kontrol altına alındı.

Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi’nde bulunan Hurdacılar Sitesi’nde, hurdalık alanda yangın çıktı.

Yangını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

