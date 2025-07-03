Hatay'da iş makinesi operatörünün alevlerin içinden son anda kurtulduğu anlar kamerada

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için vatandaşlarda bireysel araçlarıyla ekiplere destek olmuş ve yangına müdahaleyi hızlandırmıştı.

Bölgede bulunan şantiyede çalışan operatör Furkan Ulaş, kepçesiyle kapalı olan yolları açmak istediği esnada alevlerin arasında kalmıştı.

YANGINDA KOLUNDAN YARALANDI

Korku dolu anlar izleyenleri bile tedirgin ederken Ulaş, yaşadıklarını "O anda sanki etim eriyor gibiydi ve yandığımı hissediyordum" diyerek yaşadıklarını dile getirdi.

Yangında iş makinesi zarar görürken Ulaş, kolundan yaralandı.

"ALEVLERİN ARASINDA KALDIK"

Kapalı olan yolu açmak istediği esnada alevlerin arasında kalan ve son anda kurtulan operatör Furkan Ulaş, şunları söyledi:

10 yıldır kepçe operatörü olarak iş makinesi kullanıyorum. 14 yaşımdan beri bu meslekteyim. Biz yangına giden orman yolunu açmak için yukarıya çıkmıştık. Yangına giden yolda kapalı bir alan olan toprak tepesi vardı. Onu kaldırıp çıkarken yangına yakalandık. Alevlerin arasında kaldık.



Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama orada makine arıza yaptı. Hortumları sıcaktan erimiş. Makineyi bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Alevlerden değil, makinenin içindeyken sıcaklıktan kolum yandı. Onun dışında hiçbir şey olmadı.

"YANGIN BİR ANDA YAYILDI"

Orman yangınında herkes elinden geleni yaptı. Yine olsa ben yine yapardım. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama keşke daha fazlası gelseydi. Biz de yolu açmaya çıkmıştık ve geri çıkarken yangın bir anda makinenin etrafını sardı. Yangınla aramızda 500 ila 700 metre mesafe vardı ama kozalaklar fırlamaya başladığını gözümle gördüm. Bir anda yangın yayıldı.

"SANKİ ETİM ERİYOR GİBİYDİ"