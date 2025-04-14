Hatay'da gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında ilginç anlar yaşandı.
Antakya ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi mevkiinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, caddede uygulama gerçekleştiren jandarma ekiplerinden kaçmak için ters yöne girdi.
TİKTOK'TA PAYLAŞTILAR
Motosikletli şahsın trafiği ve çevreyi tehlikeye düşürdüğü o anları başka bir arkadaşı cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri TikTok isimli sosyal medya uygulamasında paylaştı.
YAKALANDILAR
Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; 'dur' ihtarına uymayan, ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü ve o anları kayıt altına alan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
CEZADAN KAÇAMADILAR
Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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