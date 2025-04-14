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İHA

Hatay'da gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında ilginç anlar yaşandı.

Antakya ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi mevkiinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, caddede uygulama gerçekleştiren jandarma ekiplerinden kaçmak için ters yöne girdi.

TİKTOK'TA PAYLAŞTILAR

Motosikletli şahsın trafiği ve çevreyi tehlikeye düşürdüğü o anları başka bir arkadaşı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri TikTok isimli sosyal medya uygulamasında paylaştı.

YAKALANDILAR

Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; 'dur' ihtarına uymayan, ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü ve o anları kayıt altına alan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

CEZADAN KAÇAMADILAR

Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.