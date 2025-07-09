Hatay'da kamyon şoförüne satırla saldıran şahıslar tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 25 Haziran'nda meydana gelen olayda yol verme tartışmasına sinirlenen iki şahıs, satırla kamyon sürücüsüne saldırmıştı.

Yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan kamyon sürücüsü H.Y., soğukkanlılığı ve kapıyı kilitlemesiyle eli satırlı saldırganlardan kendini kurtardı.

Kamyonda hasar oluşurken kamyon sürücüsü H.Y. elinden yaralandı ve konuyla ilgili adli mercilere şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde kamyona satırla zarar veren M.Y. ile tartışma esnasında dışarıda elinde bıçakla bekleyen E.Y., suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen M.Y. ile E.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.