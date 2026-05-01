Hatay’da kekik toplarken uçuruma yuvarlandı

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Harlısu Mahallesi kırsalında Erol Dağlı, kekik toplamak amacıyla ormanlık ve engebeli araziye gitti. Bir süre bitki toplayan Dağlı, vatandaşların çıkmakta zorlandığı dik bir noktada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağı düştü.

YARDIMINA EKİPLER VE VATANDAŞLAR KOŞTU

Düşmenin ardından yaralanan Dağlı, durumu ailesine bildirmeyi başardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Zorlu arazi koşullarına rağmen bulunduğu yerden çıkarılan Dağlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erol Dağlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dağlı, yaşadığı kazayı hafif yaralarla atlattığını belirterek, “Sağ bileğimde kırık var, onun dışında ciddi bir sıkıntım yok. Yüzümde ve başımda dikişler var. Yardım eden herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

"AĞABEYİMİN HAYATTA KALMASI BİR MUCİZE"

Yaşanan olayın ardından konuşan Dağlı’nın kız kardeşi Elif Çetin ise büyük bir korku yaşadıklarını dile getirdi. Ağabeyinin hayatta kalmasını “mucize” olarak nitelendiren Çetin, olay yerinin son derece tehlikeli ve ulaşılması güç olduğunu vurguladı:

Çok şükür hayatta. Daha kötüsü olabilirdi, belki de ulaşamayabilirdik. Burası çok ıssız ve tehlikeli bir bölge. Herkes seferber oldu, yardım eden herkese minnettarız. Rabbim bize bağışladı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, özellikle kırsal ve sarp bölgelerde bitki toplamak ya da doğa yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Ulaşımı zor ve riskli alanlarda tek başına hareket edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.