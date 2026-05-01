İsrail ordusunun Lübnan’a düzenlediği son saldırıda 2 kişi öldü

İsrail, Lübnan’da ateşkesi tekrar ihlal etti.

Ateşkese rağmen peş peşe Lübnan’a saldırı düzenleyen İsrail ordusu, keyfi olarak gözaltılar da gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi.

İsrail uçakları, gece saatlerinde yaptığı saldırıda güneydeki Yukarı Nebatiye, Haris ve Tayri beldelerini hedef aldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Yukarı Nebatiye’deki saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yapılan saldırılarda çok sayıda bina ve tesisin de zarar gördüğü belirtildi.

BİRÇOK BELDE İŞGAL EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

2 BİN 500 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500’den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

ATEŞKES 10 HAFTA UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.