Hatay'da konteynerde 500 milyon TL değerinde uyuşturucu hap yakalandı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit olarak işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 500 milyon TL değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

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ensonhaber.com

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine peş peşe darbeler indirilmeye devam ediliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Hatay'da yakalanan uyuşturucu madde hakkında bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığı olarak, uyuşturucu ile mücadelede sadece Türkiye'de değil bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırılmadığını belirten Bolat, şu bilgileri paylaştı:

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit olarak işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 500 milyon TL değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

"3 kişi gözaltına alındı"

Bakan Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla ortak olarak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'na teşekkür

Bakan Bolat, mesajında, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti ve başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan Milli İstihbarat Teşkilatı'na teşekkürlerini sundu.