Hatay'da kumar oynarken yakalanan 5 şahsa 46 bin 235 TL ceza

İHA

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesi N. Evler Mahallesinde faaliyet gösteren isimsiz işyerine yapılan baskında mekanda sigara içildiği, alkol sunumu yapıldığı ve 5 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi.

5 KİŞİYE 46 BİN TL CEZA UYGULANDI

Masa üzerinde bulunan 683 iskambil kağıdı ile 400 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 5 kişiye toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

İŞ YERİNİN RUHSATSIZ İŞLETİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Herhangi bir ruhsatı bulunmayan ve iş yeri sahibi olduğunu beyan eden M.A.'ya kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.