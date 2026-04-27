Sahte vekâletle 770 milyonluk vurgun girişimi: Tapuda suçüstü

Antalya’da milyonlarca liralık gayrimenkul dolandırıcılığı girişimi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle engellendi. Yurt dışında yaşayan bir kişiye ait taşınmazın sahte vekâletle satışa çıkarılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri tapu işlemleri sırasında suçüstü yakaladı.

TAPUDA SUÇÜSTÜ OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya’da yaşayan V.E. adına sahte vekâlet düzenlenerek Antalya’nın Aksu ilçesindeki yaklaşık 120 milyon lira değerindeki taşınmazın satılmak istendiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi işlem sırasında suçüstü yakaladı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi de farklı illerde gözaltına alındı.

DELİLLER TELEFONDAN ÇIKTI

Operasyon sırasında şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde 15 cep telefonu ve SIM kart üzerinden önemli verilere ulaşıldı.

Elde edilen bulgular, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiğini ve benzer yöntemlerle farklı kişilere ait taşınmazları da hedef aldığını ortaya koydu.

650 MİLYON LİRALIK İKİ GİRİŞİM DAHA

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin yalnızca tek bir olayla sınırlı kalmadığını belirledi. Aynı yöntemle iki farklı kişiye ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan arsaların da satışının planlandığı tespit edildi.

Böylece çetenin toplamda yaklaşık 770 milyon liralık bir vurgun hazırlığında olduğu değerlendirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olay, sahte vekâlet yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait taşınmazlar üzerinden yapılan işlemlerde daha sıkı denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.