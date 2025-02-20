Hatay'da nehirde erkek cesedi bulundu

İHA

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Asi Nehri kenarındaki Atatürk Parkı’na ait yaya köprüsünün ayaklarında bir erkek cesedi bulundu. Suda hareketsiz bir şekilde duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemenin ardından, ceset kimliğinin tespit edilmesi için morga kaldırıldı.