Hatay'da polise mukavemet gösteren 6 şüpheli hakkında karar

- Hatay Samandağ'da polis, yol kontrolü sırasında durdurdukları araç sahibi S.Y.'ye polise mukavemet gerekçesiyle müdahale etti.
- S.Y.'nin gözaltına alınmasının ardından yakınları da polise mukavemet ettikleri için gözaltına alındı.
- 6 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 14 Kasım'da meydana gelen olayda, yol kontrolü yapan polisler, şüphelendikleri S.Y.’nin aracını durdurarak incelemek istedi.
Olayda, inceleme sırasında polise mukavemet gösterdiği öne sürülen S.Y., gözaltına alındı
S.Y.'NİN YAKINLARI DA GÖZALTINA ALINDI
Şüphelinin gözaltına alındığını duyan yakınları, emniyete gelerek ekiplere zorluk çıkardı.
Uyarılara aldırmayıp, mukavemet gösteren S.Y.'nin yakınları Ö.Y., S.Y., U.Y., Ş.Y. ve Ş.Y. de gözaltına alındı.
6 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.