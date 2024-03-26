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Hatay'da şiddeli yağış, hayatı felç etti

Hatay'da şiddeli yağış, hayatı felç etti Dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, tarım arazileri ve bazı konteyner kentleri su bastı.