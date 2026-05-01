Edirne'de 14 yaşındaki kızı arkadaşı öldürdü

Edirne'de korkunç olay...

Menzilahir Mahallesi'nde A.Ç. adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir ile tartıştı.

Tartışmanın ardından da kan döküldü.

Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANDI

Gizem Özdemir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.