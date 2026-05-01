Alparslan Bayraktar: Türkiye, dünya bor pazarının yüzde 65’ine sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde çalışanlar ve gazeteciler ile bir araya geldi.

Alparslan Bayraktar, ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti.

Tesisi gezen ve Eti Maden’in önemini anlatan Bayraktar, Türkiye’nin madencilik vizyonunu anlatarak önemli mesajlar verdi.

''ESKİŞEHİR BİR MADEN KENTİ''

Alparslan Bayraktar, konuşmasının devamında Eskişehir’in bir maden kenti olduğunu hatırlatarak, “Eti Maden, dünya çapında marka haline gelmiş ulusal markamızın üretim tesislerine geldik. Burası 7/24 çalışan bir tesis. Bugün 1 Mayıs resmi tatil ama burası gece gündüz, hiç durmadan, üç vardiya çalışan önemli bir tesis.” ifadelerini kullandı.

"YILLIK 1,4 MİLYON TONLUK ÜRETİM"

Alparslan Bayraktar, Eti Maden'in Türkiye'nin övünç kaynağı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye madenciliğinin yaklaşık yüzde 20 ihracatını burası yapıyor. Yılda yaklaşık 1,3-1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla, Türkiye'nin muhtelif şehirlerindeki tesisleriyle dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına sahip olup dünya bor pazarında da yüzde 65'lik bir pazar payına sahip. İçinde bulunduğumuz Kırka Tesisi de yine çok önemli bir üretim yeri.

Yaklaşık 2 bin 600 çalışanı olan önemli bir tesisimiz. Burada da yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 1,4 milyon tonluk yıllık üretim gerçekleştiriyor."

''LİTYUM KARBONAT TESİSLERİMİZİN TEMELLERİNİ BU SENE ATACAĞIZ''

Tesislerdeki çalışmaları inceleyen Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz tesis, aslında Lityum Karbonat Pilot Tesisi. Pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz ve inşallah lityum karbonatta da tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz.

Penta tesislerimiz, en son Penta 5 Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız. Onun çalışmalarına başladık. Bunlarla Eskişehir'de bu sene adeta bir yatırım yılı haline gelmiş olacak, madencilik alanında Eti Maden ile."

YENİ İSTİHDAM SAĞLANACAK

Bakan Bayraktar, Beylikova'daki nadir toprak elementleri çalışmalarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu sene için endüstriyel tesisi kurma ile alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Yani 2026 yılı, bu anlamda Eti Maden'in Eskişehir'de özellikle çok yoğun bir yatırıma gireceği ve inşallah önümüzdeki yıllarda da bunun istihdama dönüştüğünü göreceğimiz. Sadece Penta 6'da yaklaşık 300 yeni çalışma arkadaşımıza kavuşacağız. Dolayısıyla biz, bir taraftan hem Eti Maden'i, buradaki faaliyetleri büyütmeye devam ediyoruz hem de ülkemizin ihracatına, ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz."

''500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM''

Bir gazetecinin yatırımların toplam miktarını sorması üzerine Bayraktar, "Aslında 3 tesisten bahsettik. Bunlar, yaklaşık olarak 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımıdır. Eti Maden'in güçlü finansal altyapısıyla ve tabii bu tesislerin ülkemize katacağı faydaları göz önünde bulundurduğumuzda çok önemli Eskişehir'e de katkıları olacak. Bu üç tesisimizin inşallah temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Ziyareti sırasında işçilerle yemekhanede yemek yiyen Alparslan Bayraktar, burada da kısa bir konuşma yaptı.