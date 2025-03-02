İHA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Taksi sürücüsü Paşa Yardımcı, kullandığı ticari taksinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.
SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNE SIKIŞTI
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Yardımcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZE ARACI OLAY YERİNE GELDİ
Yardımcı’nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Paşa Yardımcı’nın, geçtiğimiz dönem Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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