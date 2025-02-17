Hatay'da trafik denetiminde trafik denetiminde 176 araç kontrol edildi

İHA
Hatay'da ekipler tarafından, il genelinde drone destekli havadan trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde; kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanımı, emniyet şeridi ihlallerine yönelik yapılan denetimlerinde 176 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan ve eksikliği tespit edilen araç sürücülerine, karayolu trafik kanunu gereğince trafik idari para cezası uygulandı.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Ekipler, il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelecek kazalarda yaralanma ve can kayıplarını azaltmak amacıyla denetimlere devam edileceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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