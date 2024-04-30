Hatay'da vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü can verdi Hatay'da vinçle çarpıştıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

DHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde Hakan T. idaresindeki motosiklet, sokaktan geri gelen vinçle çarpıştı.

Motosiklet cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)