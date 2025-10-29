Hatay'da yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'da korku dolu anlar...

Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde bulunan şantiyedeki konteynerde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Şantiyede bulunan işçiler, yanan konteynere müdahale etmeye başladı.

Şantiye içerisinde çalışan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle alevlerin arasına dalarak konteyneri uçurumdan yuvarladı.

Alevlerin arasına dalan operatörün, konteyneri uçurumdan yuvarladığı anlar kameraya yansıdı.

AŞEVLERİN YAYILMASINI ÖNLEDİ

Uçurumdan yuvarlanan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Oluç'un hızlı müdahalesiyse alevlerin diğer konteynerlere sıçramasının önüne geçti.

"CAN VE MAL KAYBI OLMASIN DİYE..."

Alevlerin arasına dalarak yanan konteyneri uçurumdan yuvarlayan operatör Özkan Oluç, "Konteynerde yangın çıktı. Önce arkadaşlara baktık ve içeride kimsenin olmadığını gördük. Yangın diğer konteynerlere sıçramasın diye iş makinesiyle konteyneri aşağıya saldım.

Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım. Kimseye bir şey olmadı. İş makinesiyle konteyneri direkt aşağıya saldım." ifadelerini kullandı.