Hatay'da yasak ırklı köpek saldırısı! Kadın hastaneye kaldırıldı

DHA
Sokak köpekleri ve tehlikeli ırklar tehlike saçmaya devam ediyor.
Bu kez olayın adresi Hatay.
Sabah saatlerinde akrabasının evine yürüyen 3 çocuk annesi Selma Sönmez, saldırıya uğradı.
Başından ve kolundan yaralandı
Komşusuna ait yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpek, Sönmez'e saldırdı.
Saldırgan köpek, Sönmez'in sağ kolunu ısırdı.
Başından da yaralanarak yere yığılan Sönmez'in çığlıklarını duyan köpeğin sahibi, kadını kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.
Hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, tedaviye alındı.
Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Saldırgan köpek ise belediye ekipleri tarafından sahibinden alınarak barınağa götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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