Hindistan'da korkunç lunapark kazası: 1 ölü

- Hindistan'ın Haryana eyaletindeki bir lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platform kırılarak yere çakıldı.
- Kazada bir polis hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
- Lunapark tahliye edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan’ın Haryana eyaletinde bir lunaparkta eğlence, faciaya dönüştü.
Faridabad kentinde bulunan lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platform, havadayken kırılarak yere çakıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Dün yerel saatle 18.15 sıralarında meydana gelen kazada görevdeki bir polis hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
Kazanın ardından lunapark tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.