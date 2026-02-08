Abone ol: Google News

Hindistan'da korkunç lunapark kazası: 1 ölü

Haryana eyaletindeki bir lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platformun havadayken kırılarak yere çakılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

  • Hindistan'ın Haryana eyaletindeki bir lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platform kırılarak yere çakıldı.
  • Kazada bir polis hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
  • Lunapark tahliye edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan’ın Haryana eyaletinde bir lunaparkta eğlence, faciaya dönüştü.

Faridabad kentinde bulunan lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platform, havadayken kırılarak yere çakıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Dün yerel saatle 18.15 sıralarında meydana gelen kazada görevdeki bir polis hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Kazanın ardından lunapark tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

