Iğdır'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Iğdır'da inşaat halindeki binanın asansörünü yapmak için kurulan iskelenin çökmesi sonucu asansör boşluğuna düşen ve yaralanan 2 işçiden 1'i ambulansta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Göster Hızlı Özet Iğdır'da inşaat halindeki binada, kurulmuş iskelenin çökmesi sonucu asansör boşluğuna düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Babak Najafov, ambulans içinde kalp krizi geçirerek vefat etti.

Yaralı diğer işçi, önce Iğdır Devlet Hastanesi'ne, sonra Erzurum'a sevk edildi, olayla ilgili polis inceleme başlattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Iğdır merkez Topçular Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşen 1'i ağır 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden 41 yaşındaki Babak Najafov, ambulans içinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçinin Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenildi. İNCELEME BAŞLATILDI Yaralı diğer işçi Sananı Fatullayev (41) ise önce Iğdır Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Erzurum'a sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 3. Sayfa Haberleri Uşak'ta bıçaklanan genç yaşam savaşı veriyor

