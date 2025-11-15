Iğdır'da DEM Partili eski başkana, 13 şehit için 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis Eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk, 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yargılandığı davada, 13 kez ağırlaştırılmış hapis cezası aldı.

Göster Hızlı Özet Eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk, 2015'teki bombalı saldırı ile ilgili 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

13 polisin şehit olduğu saldırıya dair başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Selçuk, Elazığ Cezaevi'ne gönderilmişti.

Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını açıklayarak Selçuk’u mahkum etti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Iğdır’da 2015 yılında düzenlenen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırının üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Selçuk, tutuklanarak Elazığ Cezaevi’ne gönderilmişti. 13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Selçuk’un yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk’a 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 3. Sayfa Haberleri Sakarya'da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Isparta'da bir pide salonunun içindeki mezar görenleri şaşırtıyor

Kırşehir'de yem karma makinesine düşen işçi öldü