Iğdır'da inşaat işçilerinin korkutan kazası

Iğdır'da inşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katından asansör boşluğuna düşen 2 işçi, ağır yaralandı ve apar topar hastaneye sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 14:50
  • Iğdır'da inşaat halindeki 5 katlı binadan asansör boşluğuna düşen 2 işçi ağır yaralandı.
  • İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Yaralı işçiler, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Iğdır'da inşaatta korkutan kaza...

Topçular Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katında çalışan 2 işçi, asansör boşluğuna düştü.

DURUMLARI AĞIR

İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 işçi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

