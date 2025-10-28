Iğdır'da inşaat işçilerinin korkutan kazası

- Iğdır'da inşaat halindeki 5 katlı binadan asansör boşluğuna düşen 2 işçi ağır yaralandı.
- İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Yaralı işçiler, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Iğdır'da inşaatta korkutan kaza...
Topçular Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katında çalışan 2 işçi, asansör boşluğuna düştü.
DURUMLARI AĞIR
İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 işçi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.