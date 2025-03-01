Iğdır'da kaçak göçmen çalıştıranlara ceza yağdı

DHA
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere ilişkin bir dizi çalışma gerçekleştirdi.
İstihbari çalışmalar kapsamında, çalışma izni olmadan düzensiz göçmen çalıştıran iş yeri sahiplerine yönelik operasyon düzenledi.
İZİNSİZ GÖÇMEN ÇALIŞTIRANLARA PARA CEZASI
15 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.
İş yerlerinde 14 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, iş yeri sahiplerine toplam 650 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.
SUÇ VE SUÇLUYA GEÇİT YOK
Ayrıca iş yeri sahibi R.D. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.
Yakalanan göçmenler de Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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