Iğdır'da kardeşleriyle gittiği nehirden cansız bedeni çıktı

DHA

Iğdır'da üç kardeşin beraber vakit geçirme planları, yaşanan feci kaza ile bozuldu.

28 yaşındaki İsmail Adir, iki kardeşi ve amcasının oğlu ile Bayraktutan köyü civarındaki Aras Nehri’ne balık tutmaya gitti.

Akşam saatlerinde balık tutan Adir, aniden ayağının kayması sonucu nehre düştü.

İsmail Adir, yanındakilerin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu.

NEHRE DÜŞÜP KAYBOLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dün yapılan çalışmalarda, sonuç alınamadı.

Bölgeye Van'dan 8 dalgıç sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgıçlar, Türkiye-Ermenistan sınırında İsmail Adir'in cansız bedenine ulaştı.

Adir’in cenazesi, otopsi için Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.