Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

Iğdır'da müteahhitlik faaliyeti yürüten şüphelilerin, inşaat halindeki daireleri çok sayıda kişiye birden sattıkları ve ardından bu daireleri başkalarına devrettikleri ortaya çıktı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle birçok kişi dolandırdıkları tespit edildi.

6 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde, eş zamanlı olarak Iğdır ve Kayseri'de operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'da 5, Kayseri'de ise 1 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.