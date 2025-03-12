Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

DHA

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında şiddetli bir çatışma yaşandı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Silahların da kullanıldığı olayda Şevket B, Azat B, Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı. Köye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Iğdır Devlet Hastanesi’ne nakletti.

AĞIR YARALI KURTARILAMADI

Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Şevket B, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak üç kişi gözaltına alınırken jandarma ekipleri, hem köyde hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.