Haberler



3. Sayfa



Iğdır'da sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular

Iğdır'da sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular Iğdır'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki grubun köy içinde karşılaşması ile başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.