İHA

Iğdır'da akşam saatlerinde Halfeli beldesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi.

SOPALARLA SALDIRDILAR

İki grup arasında sözlü başlayan tartışma birden kavgaya dönüştü. İki taraf ellerinde sopalarla birbirlerine saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

O ANLAR KAMERADA

Kavgada 4 kişi yaralanırken kavga anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Güvenlik güçleri köyde önlem aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar