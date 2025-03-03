Isparta'da 2 katlı müstakil evde yangın

İHA
Saat 19.55'te Isparta’nın Yalvaç ilçesi Fatih Mahallesi Ergenekon Sokak’ta meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil evin teras katında bulunan sobanın bacası aniden alev aldı.
Ev sahibi Lokman Ç., alevlerin büyüdüğünü fark etti.
Bunun üzerine Lokman Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EVİN BİR BÖLÜMÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış