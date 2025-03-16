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İHA

Isparta'da bir süre yaşadıktan sonra Burdur'a yerleşen Kerime Ö., Ayazmana'daki bir işletmede çocuğunu darbederken cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kerime Ö.'nün eliyle çocuğunun nefesini kestiği, defalarca vurduğu açıkça görülürken çevredeki vatandaşlar, kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulundu.

GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu.

Vatandaşların tepkisi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de dahil oldu.

Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun, anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği öğrenildi.

ANNENİN İFADESİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında Kerime Ö.'nün ifadesinin alınacağı, çocukların ise uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.