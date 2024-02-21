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Isparta'da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Isparta'da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı İnternet sitesi üzerinden bir vatandaşı 53 bin TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.