Isparta'da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

İHA
Isparta’da e-ticaret görünümlü saadet zinciri sistemi ile 53 bin TL parası alınan Y.Y. isimli vatandaş, daha fazla para kazanma vaadiyle dolandırıldı.
Dolandırıldığını anlayan şahsın ihbarı üzerine Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
5 kişi yakalandı
Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.K., S.E., A.Ş., N.M., G.Y. isimli 5 şahıs, yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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