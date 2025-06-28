Isparta'da liseli stajyerin boynu traktörün römork aparatına sıkıştı

Isparta'da Vatan Mahallesi 106'ncı Caddede bulunan New Holland Traktör Bayii'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olan Karabulut, okulların kapanmasının ardından staj yaptığı iş yerine gitti.

Lise öğrencisi, iş yerinde tamir için getirilen bir traktörün arkasındaki römork aparatına müdahalede bulunmak istedi.

BOYNU TRAKTÖRÜN RÖMORK APARATINA SIKIŞTI

Karabulut, traktörün arkasındaki römork aparatına müdahale ettiği sırada boynunu traktör ile aparat arasına sıkıştırdı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabulut kurtarılamadı.

Liseli gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.