Isparta'da orman kesim sahasında tomruklar devrildi: 1 ölü

İHA

Isparta'nın Sütçüler ilçesi İbişler köyünde Ünal U.'ya ait orman kesim sahasında çalışan Hasan Armağan (70) ve M.Y. (69), kesilen ağaçların kamyona yüklenmesi sırasında tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Eğirdir Eklem ve Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İşçilerden durumu ağır olan Hasan Armağan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenilirken sağlık durumumu iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.