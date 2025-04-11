Isparta’da sahte fal hesaplarıyla dolandırıcılık yapan şüpheliye operasyon

İHA

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında sahte hesaplar üzerinden “fal bakma” vaadiyle para toplayan bir dolandırıcıya yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

FARKLI KİŞİLERE AİT BANKA HESAPLARINI KULLANDI

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin farklı kişilere ait banka hesaplarını kullanarak izini gizlemeye çalıştığı, böylece işlemlerin tespitini zorlaştırdığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelinin üniversite öğrencileriyle birlikte kaldığı adrese 10 Nisan 2025 tarihinde operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞI MAĞDUR ETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Gözaltına alınan şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Söz konusu materyallerin, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, incelemeler genişletildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelinin, sosyal medya üzerinden sahte içeriklerle çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.