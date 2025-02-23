Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İHA

Isparta’da uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta’dan transit geçiş yapan bir otobüs şüpheli bulunarak durduruldu.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan aramada, yaklaşık 2 bin 700 adet ecstasy hap üretilebilecek MDMA ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'İHBAR EDİN' ÇAĞRISI

Emniyet ekipleri, şehrin her noktasında narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması üzerinden şüpheli durumları ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca, Narvas Projesi kapsamında yapılan ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtildi.