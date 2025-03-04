Isparta'nın Yalvaç ilçesi Cemil Karataş'a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Evde mahsur kalan Cemil Karataş, komşusu Mehmet Demirtaş tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Olay yerine sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen ev sahibi Cemil Karataş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye amiri Hasan Doğan'ın dikkati sayesinde ise yangın, evin bitişiğindeki ahşap eve sıçramadan söndürüldü.

"10 SANİYE GECİKSEKYİM, ÖLEBİLİRDİ"

Alevlerin arasından kendisini dışarıya atmaya çalışan ev sahibi Cemil Aktaş'ı, komşusu Mehmet Demirtaş bulunduğu yerden kucaklayıp çıkararak olay anını şu sözlerle anlattı:

Cemil Aktaş'ın evinin yandığını duydum, 'Yetişin' diye bir ses gelince hemen koşarak geldim. Cemil'i camın kenarında düşmüş bir şekilde buldum ve hızla kucaklayıp yolun kenarına taşıdım. Evin içi tamamen alevler ve dumanlarla dolmuştu. Eğer 10 saniye daha geç kalsaydım, Cemil hayatını kaybedebilirdi.