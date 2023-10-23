İsrail uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti İsrail uçaklarının Şifa ve Kudüs hastanelerinin çevrelerinin de bulunduğu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

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AA & Ensonhaber

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin Gazze'de orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

İsrail uçakları Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Onlarca Filistinli can verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırılarının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

Hava saldırıları sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Bölge kaynakları, İsrail'in bu geceki saldırılarının şu ana kadarki en şiddetli saldırılar olduğunu aktarıyor.

Kudüs Hastanesi'nin çevresi saldırı altında

İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de hedef aldı.

Filistin Kızılayı, saldırılara ilişkin, "Gazze'deki Kudüs Hastanesi yakınlarında şiddetli bombalamalara tanık oluyoruz. Hastanede meydana gelebilecek her türlü bombalamadan uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz ve hastanede 12 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulunduğu konusunda uyarıyoruz" açıklamasında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İsrail, Gazze'deki birçok hastanenin boşaltılmasını istedi. Hastaneler tahliye edilmezse vuracağını söyledi" denildi.

Şifa Hastanesi'nin içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.

Kara harekatına hazırlık

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada savaşın bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

Gazze'de 1873'ü çocuk 4 bin 651 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında Gazze'deki toplam can kaybının 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 14 bin 245'e çıktığını duyurmuştu.