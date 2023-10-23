Gazze'de anestezisiz ameliyat edilen çocuk Kuran'ı Kerim okudu İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında yaralanan bir çocuk, hastanede anestezi imkanları bulunmadığı için ameliyat sırasında Kuran-ı Kerim okuyarak acısını atlatmaya çalıştı.

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AA & Ensonhaber

İsrail, hedef gözetmeksizin Gazze'de orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

Saldırılarını artıran İsrail, Gazze'nin birçok farklı bölgesi gibi Şifa ve Kudüs hastanelerinin çevrelerini de hedef aldı.

Savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırılarının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

Hava saldırıları sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Anestezisiz ameliyat sırasında Kuran'ı Kerim okudu

Yaralanan bir çocuk, İsrail ambargosu nedeniyle hastanede anestezi imkanları bulunmadığı için ameliyat sırasında Kuran-ı Kerim okuyarak acısını atlatmaya çalıştı.