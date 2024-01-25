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İstanbul'da 5 gün boyunca hırsızlık yaptı: İşletme sahipleri tarafından darbedildi

İstanbul'da 5 gün boyunca hırsızlık yaptı: İşletme sahipleri tarafından darbedildi Geçtiğimiz haftadan beri aynı yerde hırsızlık yapan şüpheli şahıs, işletme sahipleri tarafından yakalanarak önce darbedildi sonra polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin hırsızlığı uyuşturucu parası için hırsızlık yaptığı iddia edildi.