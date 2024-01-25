İstanbul'da bir hırsızlık vakası daha gerçekleşti.
Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi.
5 gün boyunca aynı yerde hırsızlık yaptı
Bir şahıs, 5 gün boyunca alüminyum satan bir işletmeye gelerek hırsızlık yapmaya başladı.
Durumu fark eden işletme sahipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti.
İşletme sahipleri yakaladı
Gece saatlerinde yine hırsızlık yapmak için dükkana gelen şüpheli şahıs bu sefer karşısında dükkan sahiplerini buldu.
Hırsızlık yaparken iş üstünde yakalanan şüpheli kıskıvrak yakalanırken, yarım saat önce de bir başka eve girdiği öğrenildi.
Hırsızı darbettiler
Madde bağımlısı olduğu düşünülen hırsızın uyuşturucu parası için hırsızlık yaptığı iddia edilirken, dükkan sahipleri hırsızı dakikalarca darbetti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış