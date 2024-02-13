İstanbul Arnavutköy'de duvar ile asansör arasında sıkışan genç can verdi İstanbul Arnavutköy'de bozulan asansörü tamir ederken duvar ile asansör arasına sıkışan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Deliklikaya Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde bulunan iş hanının asansörü tamir etmek için asansör boşluğuna giren 17 yaşındaki Arda G., kayan asansör ile duvar arasında sıkıştı.

Diğer işçilerin fark etmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan genci kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay yerinde can verdi

Yapılan çalışmalar esnasında Arda G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatılırken Arda G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)