Benzin ve motorine indirim geldi

Enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden gerilim, petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Gelişmelerle birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

2 Haziran Salı günü itibariyle benzinde 5,50 lira, motorinde 7,25 lira indirim gerçekleşti.

Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimlerin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı.

Pompa fiyatları benzinde 1,38 lira, motorinde 1,81 lira geriledi.

İndirimlerin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62,78 lira, Ankara'da 63,89 lira, İzmir'de 64,17 lira, doğu illerinde 65,54 lira, motorinin litre fiyatı İstanbul'da 65,13 lira, Ankara'da 66,39 lira, İzmir'de 66,66 lira, doğu illerinde 68,14 lira seviyelerine düştü.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ise ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyor.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.