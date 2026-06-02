İstanbul Fatih'te masaj salonunda düşen kişi öldü
İstanbul Fatih'te ruhsatsız masaj salonunda düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesi Molla Gürani Sokak'taki 7 katlı iş hanının 4'üncü katındaki masaj salonunda Ufuk S.'nin (56) düşerek kafasını çarptığı öne sürüldü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ufuk S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ufuk S.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
MASAJ SALONU MÜHÜRLENDİ
İş yerine gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri ruhsatsız olduğu belirlenen masaj salonunu mühürledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)