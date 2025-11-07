İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü yolda sıkıştı

- İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü dönüş sırasında yolda sıkıştı.
- Tabanı yüksek olan yol, otobüsün hareketini engelledi.
- Olay, trafiği aksatırken cep telefonlarıyla kaydedildi.
İstanbullunun ulaşım çilesi büyüyerek devam ediyor.
Yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
OTOBÜS YOLDA SIKIŞTI
Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü dönüş yapacağı sırada sığmadığı yolda geri dönüş yapmak isterken tabanından yüksek olan yolda sıkıştı.
Yolda kalan otobüs nedeniyle kapanan caddede araçlar otobüsün etrafından dolanarak ilerledi.
Yaşananlar cep telefonuyla kayda alındı.