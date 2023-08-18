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Sosyal medyaya öyle bir görüntü düştü ki, ‘bu kadarına da artık pes’ dedirtti.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir kadın, çırılçıplak halde balkona çıktı, korkuluklara tırmandı.
Twerk yaptı
Görenler intihar edeceğini düşünürken, kadın bir anda twerk yapmaya başladı.
Hemen karşısında oturan komşu ise kadının o halini kayda aldı.
Kalçasını dışarıya dönük tutarak sallayan kadın, daha sonra koşarak içeri girdi.
Akıllara çıplak ev sahibi geldi
Görüntülerin dolaşıma girmesiyle tepkiler de art arda geldi.
Bu anlar, Düzce’de kendi apartmanının çatısında çıplak halde güneşlenen adamı akıllara getirdi.
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