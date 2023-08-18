İstanbul Avcılar’da bir kadın, çıplak halde twerk yaptı Balkona çıkan çıplak kadın, meraklı bakışlara aldırış etmedi, twerk yaptı… Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sosyal medyaya öyle bir görüntü düştü ki, ‘bu kadarına da artık pes’ dedirtti.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir kadın, çırılçıplak halde balkona çıktı, korkuluklara tırmandı.

Twerk yaptı

Görenler intihar edeceğini düşünürken, kadın bir anda twerk yapmaya başladı.

Hemen karşısında oturan komşu ise kadının o halini kayda aldı.

Kalçasını dışarıya dönük tutarak sallayan kadın, daha sonra koşarak içeri girdi.

Akıllara çıplak ev sahibi geldi

Görüntülerin dolaşıma girmesiyle tepkiler de art arda geldi.

Bu anlar, Düzce’de kendi apartmanının çatısında çıplak halde güneşlenen adamı akıllara getirdi.