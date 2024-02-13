İstanbul Bağcılar'da bir şahıs annesini bıçaklayarak öldürdü İstanbul Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahsın bıçakladığı annesi yaşamını yitirdi.

İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde ailesi ile aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olan Türker G., annesi Sebahat G.'yi bıçakladı.

Bir süre sonra eve gelen baba Temel G., kapının açık olduğunu görünce şaşırarak içeri girdi.

Korkunç manzara

Eve girdiğinde yaşlı adam gördüğü manzara ile şok oldu.

Eşi Sebahat G.'nin kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını gören adam evden dışarı çıktı.

Temel G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O sırada Türker G., evin camlarını da kırmaya başladı.

Gözaltına alındı

Binaya giren polis ekipleri Türker G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sebahat G.'nin evde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sebahat G.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)