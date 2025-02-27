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İstanbul Bağcılar'da restoranda silahlı saldırı

İstanbul Bağcılar'da restoranda silahlı saldırı Bağcılar'da bulunan bir restorana yüzlerini kapüşon ve maske ile saklayan iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.