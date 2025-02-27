İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir restoran, silahlı saldırının hedefi oldu.
Gece saat 06.00 sıralarında Ahmet Kabaklı Caddesi'de bulunan restoranın önüne gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi, işletmenin içine girdi.
Şüpheliler, yanlarındaki silahla adının Cemil olduğu öğrenilen iş yeri sahibi ve adının Murat olduğu öğrenilen garsona ateş etti.
SALDIRGANLARA ATEŞ AÇTILAR
Saldırıda iş yeri sahibinin bacağına 1 kurşun isabet ederken, garsonun karnına 2 kurşun saplandı.
Silahlı saldırganlar olayın ardından iş yerinden koşarak kaçarken restoran çalışanları ise, kaçan şüphelilerin arkasından ateş etti.
2 YARALI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
FİRARİLER ARANIYOR
Yaralı 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde saldırganların restorana girdiği anlar görülüyor.
Olay sonrası yaralıların sağlık ekipleri tarafından dışarıya çıkarılıp ambulansa alınması da yer alıyor.
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